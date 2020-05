Finanzleck beim Wasserverband

Es war schon eine haarige Situation." So beschreibt der jetzige Obmann des Wasserverbandes Südliches Burgenland (WVSB), Johann Wagner, die Turbulenzen, in die der Verband nach riskanten Veranlagungen in den 2000er-Jahren geraten war. Das dokumentiert auch der Bundesrechnungshof (RH) in einem Prüfbericht.



Wie viele andere Kommunen auch, ließ sich der Vorstand des WVSB auf vielversprechende, letztlich aber extrem risikobelastete Finanzierungsgeschäfte mit der Bank Austria ein. Tatsächlich - und das stellt auch der RH fest - entwickelten sich die Veranlagungen in den ersten beiden Jahren besser, als erwartet. Aber: "2007 setzte insbesondere aufgrund der Finanzkrise eine steil abwärts verlaufende Trendumkehr ein". Unter dem Strich drohten dem WVSB Verluste von 7,7 Millionen Euro.