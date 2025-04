Finanzen von Bad Sauerbrunn: Kurort zwischen Konsolidierung und Kollaps

Dienstagabend ist der 21-köpfige Gemeinderat am Zug. Auf der Tagesordnung steht der (bereits zweimal gescheiterte) Beschluss des Haushaltsvoranschlags für 2025 und – auf Wunsch der oppositionellen ÖVP – die Einbringung eines Insolvenzantrags der Kommune.

Es sei ein „Wahnsinn“, was passiere, entgegnet ÖVP-Gemeinderätin Rita Heiss .

Wie ist es um die finanzielle Lage von Bad Sauerbrunn bestellt? Sie sei nicht berauschend, aber auf dem Weg der Besserung, meint Bürgermeister Gerhard Hutter (Liste Bad Sauerbrunn, LIBS) sinngemäß. So seien die Einnahmen aus der Kommunalsteuer 2024 wieder auf 688.000 Euro angestiegen.

Sein Auftrag ist mittlerweile beendet. Inhaltlich will und kann Pilz, der vor rund zehn Jahren auch bei der wirtschaftlichen Gesundung von Neusiedl am See geholfen hatte, nichts sagen. Nur so viel: Es sei alles auf Schiene und mit dem Land abgestimmt.

Beim zweiten, ebenfalls gescheiterten Versuch habe Hutter drei Maßnahmen vorgeschlagen, um das Minus von 400.000 Euro in ein Plus zu verwandeln. Aus dem Kommunalen Investitionsprogramm des Bundes (KIP) wurden 132.000 Euro abgerufen.

Im KURIER-Gespräch geht Prüfungsausschuss-Obfrau Heiss ins Detail: Beim ersten Voranschlagsversuch im vergangenen Dezember habe das Minus 400.000 Euro betragen. Dazu wären aber ein nicht ausgeglichener Kassenkredit über 900.000 Euro und „nicht bezahlte Rechnungen in der Höhe von einer Million Euro“ gekommen, die im Budget nicht berücksichtigt wurden, sagt Heiss.

Macht unterm Strich ein Plus von rund 220.000 Euro. „Das geht natürlich nicht“, empört sich ÖVP-Gemeinderätin Heiss. Das geht schon, kontert Hutter. Die Gemeinde verkaufe das Grundstück nicht, sondern räume dem Bauträger nur die Option für den Kauf ein.

Außerdem, so Hutter, der seit 2020 für die SPÖ im Landtag sitzt, enthalte dieser Budgetplan noch keine einzige Maßnahme von Land und Bund. Aber die seien so unumstößlich gewiss wie das Amen im Gebet, ist Hutter überzeugt. Denn: Viele Gemeinden hätten finanzielle Schwierigkeiten – in Land und Bund.

Wenn das Budget am Dienstag auch im dritten Anlauf keine Mehrheit findet, gibt es ein Provisorium. Dieser Notvoranschlag erlaubt nur Pflichtausgaben, aber keine neuen Investititionen, heißt es vonseiten des Landes. In Kraft bliebe das Provisorium so lange, bis es einen Budgetbeschluss im Gemeinderat gibt. Wann immer das ist.