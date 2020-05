Fieberhafte Suche nach Asylquartieren

Donnerstagabend trafen einander alle politischen Fraktionen des Ortes, um die Situation zu besprechen. Der Ausgang stand zu Redaktionsschluss noch nicht fest. Weghofer fuhr jedenfalls schon am Donnerstag schwere Geschütze auf: "Wir werden das Asylheim verhindern – wenn nötig mit einer Unterschriftenliste und einem Protestmarsch."

Im Büro des für Asylwesen zuständigen Landesrates Peter Rezar ( SPÖ) heißt es, das Land bekomme von potenziellen Betreibern immer wieder Quartiere angeboten. "Die Objekte werden zunächst fachlich geprüft", sagt Michael Förschner vom Büro Rezar. Erst danach würden die Bürgermeister informiert. So sei es auch in diesem Fall gewesen. "Wir brauchen unbedingt Quartiere und feste Unterkünfte sind da auf jeden Fall besser als Zelte."

Derzeit würden Anträge für mehrere kleinere Unterkünfte für bis zu zehn Personen vorliegen. Zudem seien auch drei größere Unterkünfte im Gespräch. Neben Wiesen seien das die Gemeinden Neusiedl am See und Deutschkreutz (Bezirk Oberpullendorf). In Neusiedl am See soll ein Schulgebäude mit angeschlossenem Internat, die jetzt noch in Betrieb sind, während der Sommermonate zu einem Asylheim umgebaut werden. Und in Deutschkreutz sei das ehemalige Zollgebäude an der Grenze als Unterkunft im Gespräch, sagt Förschner. Bürgermeister Manfred Kölly (LBL) will davon nichts wissen: "In Deutschkreutz wird es so ein Quartier nicht geben."