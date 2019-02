FH Burgenland entwickelt Kurs für Becom

Am Ende des dritten Semesters präsentieren die Studierenden, was sie in Sachen Wissensmanagement, E-Learning und Online Kommunikation bereits gelernt haben. Für Unternehmen wie die Elektronikfirma Becom, in der Mitarbeiter auch im Schichtdienst tätig sind, haben online angebotene Kurse einen absoluten Mehrwert. „In der von uns neu konzipierten Schulung, die jeder Mitarbeiter mindestens einmal jährlich durchlaufen muss, geht es im Grunde darum, zu vermeiden, dass an den sensiblen Bauteilen Schaden entsteht“, erklärt Studentin Carina Werba. Die Mitarbeiter müssen daher ganz bestimmte Schuhe, ein Band und einen Mantel tragen. Der Vorteil der Digitalisierung: Was früher in Präsenzschulungen vorgezeigt wurde, funktioniert nun online. „Wir von der Becom Electronics erwarten durch das Projekt eine Möglichkeit, ein E-Learning-System in unserem Unternehmen zu etablieren“, erklärte Ingrid Sulyok, Projektleiterin beim Elektronikkonzern. „Das Praxisprojekt war für uns Studentinnen eine Möglichkeit unsere didaktischen Fähigkeiten auch in der Privatwirtschaft einzusetzen“, zieht auch FH-Studentin Petra Leitgeb ein positives Resümee.