Feuerwehren: Weiterbildung für mehr Sicherheit

Aus- und Weiterbildung ist für die burgenländischen Feuerwehren selbstverständlich und gehört zu ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit einfach dazu. Die meisten Feuerwehrleute nehmen sich dafür sogar Urlaub oder opfern ihre Freizeit. Jährlich besuchen rund 5400 Mitglieder eine der 180 Lehrveranstaltungen in der Feuerwehrschule in Eisenstadt. Dazu kommen noch unzählige Übungsstunden der jeweiligen Ortsfeuerwehren, bei denen verschiedene Einsatzszenarien nachgestellt werden, um so für den Ernstfall bestmöglichst vorbereitet zu sein.

„Gut ausgebildete Feuerwehrmitglieder helfen in Not geratenen Mitmenschen rasch und effizient. Gleichsam minimieren sie auch das eigene Verletzungsrisiko, was die feuerwehrinterne Verletzungs- und Unfallstatistik jährlich bestätigt. Ausbildung ist auch Selbstschutz“, sagt Josef Bader, Leiter der Feuerwehrschule in Eisenstadt.