Feuerwehreinsatz: Werkstatt in Doiber brannte

Montagfrüh mussten die Feuerwehren Doiber und St. Martin an der Raab-Ort, Bezirk Jennersdorf, zu einem Brandverdacht nach Doiber ausrücken. "An der Einsatzstelle eingetroffen, stellte sich heraus, dass die an das Wohnhaus angrenzende Werkstatt in Brand geraten war und keine Personen in Gefahr waren", sagt Martin Ernst vom Bezirksfeuerwehrkommando Jennersdorf.