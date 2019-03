Feuerwehreinsatz: Einfamilienhaus stand in Flammen

Mittwochabend um 20.13 Uhr ging in Rechnitz die Feuerwehrsirene los. Brand im Obergeschoß eines Hauses in der Herrengasse, war die Alarmierung. Kurze Zeit später rückte die Feuerwehr mit 21 Mann und vier Fahrzeugen zum Brandeinsatz aus. Die Bewohner hatten sich bereits in Sicherheit gebracht und das Haus verlassen.