Feuerwehrboot lief im Neusiedler See auf Grund auf

Ein Boot der Feuerwehr Weiden am See, Bezirk Neusiedl am See, ist am Dienstagabend bei einer Probefahrt auf dem Neusiedler See auf Grund aufgelaufen. Laut Bezirksfeuerwehrkommando leuchtete während der Fahrt plötzlich eine Warnleuchte auf. Als die Besatzung den Motorraum kontrollierte, stellte sie fest, dass dieser bereits unter Wasser stand. Verletzt wurde niemand, hieß es in einer Aussendung.

Da die sogenannte Lenzpumpe die gewaltigen Wassermassen nicht mehr abpumpen konnte, lief das Feuerwehrboot binnen kürzester Zeit mitten auf dem See zwischen Illmitz und Rust auf Grund auf, teilte das Bezirksfeuerwehrkommando Neusiedl am See mit. Das Feuerwehrboot Rust wurde daraufhin zur Rettung geholt.