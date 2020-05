Feuerwehr musste Hydrauliköl binden

Öleinsätze beschäftigen die Stadtfeuerwehr Jennersdorf in letzter Zeit gehäuft. Am gestrigen Donnerstagmittag mussten die Florianis zu einer Baustelle zwischen Eltendorf und Königsdorf ausrücken. Dort galt es Hydrauliköl zu binden.



"Bei einer Straßenwalze war ein Hydraulikschlauch geplatzt und größere Mengen des Öls waren ausgetreten", schildert Einsatzleiter Andreas Tamweber von der Stadtfeuerwehr Jennersdorf. Gemeinsam mit den Kameraden der Feuerwehr Königsdorf wurde das ausgelaufene Öl mit Bindemittel bestreut und danach entsorgt. Die Feuerwehren standen am Donnerstag rund zwei Stunden im Einsatz, um das ausgetretene Öl zu binden.



Schon kurz davor hatte es im Stadtgebiet von Jennersdorf ebenfalls Ölalarm gegeben. In einem Graben wurde ein Ölfilm entdeckt. Die Feuerwehr errichtete sofort Ölsperren und setzte Ölbindemittel ein.



Gemeinsam mit der Polizei begab man sich auf die Suche nach der Ursache und konnte wenig später einen undichten Öltank als "Quelle" ausmachen, der erst am Tag zuvor angefüllt worden war. Am Tankboden war die undichte Stelle rasch lokalisiert. Mit Hilfe eines Wagenhebers und Dichtmaterial konnte der Tank abgedichtet werden. Obwohl das Leck klein war, gestaltete sich die Abdichtung schwierig, da die undichte Stelle nur schwer zugänglich war.