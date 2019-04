Feuerwehr: Landeskommandant bekommt Direktor zur Seite gestellt

2021 steht allen 317 Feuerwehren des Landes ein Wahljahr ins Haus. In diesem Jahr werden die neuen Kommandanten der Ortsfeuerwehren gewählt, erstmals nach dem Inkrafttreten des neuen Feuerwehrgesetzes. So lautet der Plan, der am Donnerstag von Landesvize Johann Tschürtz mit Ewald Schnecker ( SPÖ) und FPÖ-Klubobmann Geza Molnar bei der Präsentation des neuen Gesetzes vorgestellt wurde. Verzögert hatte sich das Gesetz deshalb, weil die Datenschutzgrundverordnung eingearbeitet werden musste.