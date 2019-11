Feuer und Flamme für Genuss im Messezentrum

Wie man Brände hingegen am besten löscht wird bei der Feuerwehrmesse präsentiert, die ebenfalls an diesem Wochenende stattfindet. Alle zwei Jahre gibt es diese Fachmesse, 89 Aussteller haben sich dafür angemeldet. Schutzausrüstung, Gerätschaften, Signaltechnik und Einsatzfahrzeuge werden ausgestellt. Dazu gibt es auch einige Technik-Demonstrationen.

Am Samstag findet zusätzlich der 32. burgenländische Landesfeuerwehrtag in Oberwart statt. Dabei werden die beliebtesten Feuerwehren ausgezeichnet. Am Samstag wird auch Hauptbrandmeister Andreas Michalitz von der Freiwilligen Feuerwehr Wiener Neustadt auf der Messe zu einem Weltrekord starten. Er will 50 Kilometer in voller Atemschutzmontur und Einsatzausrüstung am Laufband zurücklegen.