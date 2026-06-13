Brand in Güssing: Feuerwehr wurde zum Lebensretter für Haustiere

Einsatz statt Übung

Statt der offiziellen Übung, die eigentlich Freitagabend um 18.30 Uhr beginnen hätte sollen, wurde die Feuerwehr zu dem Zimmerbrand in die P. Gratian Leser-Straße in Güssing alarmiert. Es handelte sich dabei um einen Brand in der Küche, der aus bisher ungeklärter Ursache ausgebrochen war.

"Unmittelbar nach dem Eintreffen rüsteten sich drei Atemschutztrupps aus, um mit der Brandbekämpfung zu beginnen. Das Feuer selbst war rasch unter Kontrolle und die in der Wohnung befindlichen Personen konnten sich selbst ins Freie begeben", berichtete die Feuerwehr.