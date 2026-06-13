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Burgenland

Brand in Güssing: Feuerwehr wurde zum Lebensretter für Haustiere

Zwei Katzen und ein Hund bei Küchenbrand in Sicherheit gebracht.
13.06.2026, 15:19

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Zwei Feuerwehrleute in Schutzkleidung löschen einen Brand in einer stark beschädigten Küche mit verbrannten Geräten und Möbeln.
Zum Lebensretter für mehrere Haustiere ist die Feuerwehr Güssing Freitagabend bei einem Brand in einem Mehrparteienwohnhaus geworden. Die Bewohner konnten sich bei dem Feuer in der Küche selbst in Sicherheit bringen, die Feuerwehrleute retteten aber zwei Katzen und einen Hund vor den giftigen Rauchgasen.
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Das Feuer brach in der Küche aus und richtete enormen Schaden an.

Das Feuer brach in der Küche aus und richtete enormen Schaden an.

Einsatz statt Übung

Statt der offiziellen Übung, die eigentlich Freitagabend um 18.30 Uhr beginnen hätte sollen, wurde die Feuerwehr zu dem Zimmerbrand in die P. Gratian Leser-Straße in Güssing alarmiert. Es handelte sich dabei um einen Brand in der Küche, der aus bisher ungeklärter Ursache ausgebrochen war.

"Unmittelbar nach dem Eintreffen rüsteten sich drei Atemschutztrupps aus, um mit der Brandbekämpfung zu beginnen. Das Feuer selbst war rasch unter Kontrolle und die in der Wohnung befindlichen Personen konnten sich selbst ins Freie begeben", berichtete die Feuerwehr.

Zwei Feuerwehrleute mit Atemschutzgeräten bekämpfen Rauch und Feuer in einer verrauchten Küche.

Die stark verrauchte Wohnung in Güssing.

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Die Einsatzkräfte retteten die drei Haustiere. Im Anschluss war nicht an einen Feierabend zu denken. Die Feuerwehr Güssing musste anschließend noch einen umgestürzten Baum aus dem Weg räumen.

Güssing
kurier.at, paw  | 

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