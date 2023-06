Festakt zu 100 Jahre Burgenland nachgeholt

In Vertretung von Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) nahm Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) am Festakt teil. In seiner Rede stellte er fest: "Das ist zentral in dieser Feierstunde und das zeichnet das Bundesland aus: Egal mit welchen Herausforderungen es konfrontiert war, die Burgenländer hielten zusammen und verloren nie den Glauben an das Potenzial", er verwies etwa auf die Landschaft, die Natur und die Geschichte, auch die Wissenschaft und Forschung. "'In Vielfalt geeint' ist das Motto der Europäischen Union, und das Motto trifft auch ganz besonders auf das Burgenland zu", stellte auch der Minister fest.

"Ich bin sehr stolz darüber, heute als Landeshauptmann hier stehen zu dürfen", so Landeshauptmann Doskozil. Stellvertretend für alle Burgenländer sage er Danke der Eltern- und Großelterngeneration, die das Land auch mit viel Leid aufgebaut hätten. Es gelte, "Danke zu sagen, im Wissen dessen, dass wir auch eine Verpflichtung haben dieser Generation gegenüber, wenn es um die Probleme des Alltags geht, die Gesundheit und die Krankenversorgung. Diese Verpflichtung müssen wir wahrnehmen."