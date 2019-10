Fertörákos: Welterbe vor einer Zerreißprobe

Vor diesem Hintergrund kam es am Montag auf Einladung der Ungarn in Sopron zu einem Treffen. Neben dem ungarischen Botschafter in Wien, Andor Nagy, und Béla Kárpáti, dem Verantwortlichen für das Projekt in Fertörákos, saßen auch Umweltlandesrätin Astrid Eisenkopf, Hannes Klein vom Verein Welterbe Neusiedler See sowie Ruth Pröckl, im Bundeskanzleramt für Angelegenheiten des UNESCO-Welterbes zuständig, am Tisch.

Dass ihre Bedenken nach dem dreistündigen Gespräch ausgeräumt gewesen seien, wie auf der Homepage von Sopronmedia behauptet wurde, stimme nicht, stellte Eisenkopf am Freitag klar. „Wir haben unsere Bedenken von Anfang an auf den Tisch gelegt“, versicherte die Landesrätin. Sie habe „klar gemacht, dass Naturschutz- und Welterbekonformität ein wichtiges Anliegen von uns ist“. Die Ressortchefin ließ anklingen, dass vielleicht nicht jedes ihrer Worte exakt übersetzt worden sein könnte, wollte die Meldung im ungarischen Medium aber auch nicht überbewerten. Entscheidend sei, dass es nach einem Jahr vergeblicher Bemühungen um ein direktes Gespräch endlich dazu gekommen sei.

Und in der Sache selbst? Auch für die Ungarn habe der Welterbe-Status „oberste Priorität“, sei den Österreichern versichert worden. Sie sehen ihn aber durch das Projekt in keiner Weise gefährdet. Es gebe auch eine entsprechende positive Stellungnahme der ungarischen UNESCO-Verbindungsstelle, die Eisenkopf in den nächsten Tagen übermittelt werden soll. Im Übrigen seien alle Verfahren für das Tourismusprojekt rechtsgültig abgeschlossen, wurde in Sopron mitgeteilt. Bautätigkeiten soll es aber noch keine geben.

Dass sich Ungarn vom Bau abhalten lässt, scheint demnach sehr unwahrscheinlich. Zumindest die Beziehungen zum Burgenland sollen sich verbessern. Hannes Klein und Béla Kárpáti bilden eine bilaterale Arbeitsgruppe, um den Informationsfluss bei Fertörákos und künftigen Projekten zu verbessern.