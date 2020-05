Fernwärme aus Oberwart für Kurort?

Ich bin durchaus zuversichtlich, dass wir das Projekt 2012 in Angriff nehmen können.“ Das sagt Begas-Vorstandsdirektor Leopold Buchmayer und spricht damit die energetische Versorgung mit Biowärme von vorerst vier Großbetrieben in Bad Tatzmannsdorf an.

Seit Jahren wird in dem Paradekurort über eine alternative Energieversorgung diskutiert. Zuletzt stand die Errichtung einer Biomasseanlage am südlichen Ortseingang, beim ehemaligen Firmengebäude von Fliesen Rehling, zur Diskussion.

Nun ist eine neue Variante aufgetaucht. In Oberwart betreiben Begas und Bewag ein 9-Megawatt-Biomasekraftwerk auf Holzschnitzelbasis. Es versorgt das Einkaufszentrum EO, das Dieselkino und das Spital mit Fernwärme und verfügt über große Leistungsreserven. Daher die Idee, Abnehmer in Bad Tatzmannsdorf, wie die Kurbad AG, die Burgenland-Therme, die BVA und die PVAng, vom Oberwarter Kraftwerk aus zu versorgen.

„Das hätte für Bad Tatzmannsdorf den Vorteil, dass man kein eigenes Kraftwerk errichten muss“, argumentiert Leopold Buchmayer. Um diese Variante umzusetzen, muss eine 4,2 Kilometer lange Fernwärmeleitung in den Kurort gelegt werden