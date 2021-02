Ferienstart: Fünf Tipps für einen Ausflug

Ausflugsziele

Doch bevor der „Ernst des Lebens“ wieder beginnt, ist für Schüler und ihre Eltern erst einmal Erholung angesagt. Der KURIER hat sich für die Semesterferien ein paar mögliche Ausflugsziele im Burgenland angeschaut.

Wandern mit Lamas:Tierischen Spaß bereitet wohl für Groß und Klein eine Lamawanderung. Margit Hofmann stellt die Tiere ihren Besuchern am Elfenhof in Neusiedl bei Güssing vor, danach wird über Wald und Wiese spaziert. Die Wanderungen erfolgen gegen Voranmeldung. Die Teilnahme ist für jeweils eine Familie vorgesehen. Infos: www.lama-wanderung.at; 0664/1504084

Eislaufen: Eisiger Spaß auf Kufen ist etwa in Eisenstadt möglich. In den Semesterferien ist der Eintritt für Schüler bis 18 Jahre für die Kunsteisbahn (am Mo. und Mi.; 9 bis 17 Uhr) und die Leichtathletik-Arena (am Di. und Do.; 8 bis 18 Uhr) kostenlos, so Bürgermeister Steiner. Eislaufen kann man auch in Mattersburg (neben dem Schwimmbad); eine Blockkarte gibt’s um 50 Cent. Infos: 0664/40 34 089

Besuch im Felsenmuseum: Unterirdisch geht’s in Bernstein zu: im Felsenmuseum tauchen Besucher von Montag bis Sonntag (täglich von 10 bis 17 Uhr) in die Welt des Bergbaues ein und können sich u. a. von der Farbpracht der Kristalle und der Kraft des Naturbernsteins überzeugen lassen. Infos: www.felsenmuseum.at; 03354/6620

Besuch im Nationalpark: Wer den Charme rund um den Steppensee und frische Luft genießen möchte, der kann das bei einem Spaziergang im Nationalpark Neusiedler See-Seewinkel tun. Dabei gibt’s immer wieder Interessantes bei Fauna und Flora zu entdecken.

Auf Burg und im Schloss: Am Samstag, den 13. Februar, öffnen Schloss Esterházy und Burg Forchtenstein ihre Pforten. Besucher können die historischen Mauern selbst erkunden. Derweil führt „Kommissar Trampel“ Kids bei einem Online-Detektivspiel auf eine heiße Spur. Infos: www.esterhazy.at