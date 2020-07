Fatale Fehldiagnose: "Krankheit konstruiert"

Sie sei geisteskrank, habe Wahnvorstellungen, Depressionen, kognitive Beeinträchtigungen und neige zu erweitertem Selbstmord. Also könnte sie, abge­sehen von sich selbst, auch ihre Kinder mit in den Tod reißen. Diese Diagnose stellte eine psychologische Gerichtsgutachterin der 40-jährigen Alexandra L. Mit fatalen Folgen: Der Burgenländerin wurden ihre vierjährigen Zwillingssöhne abgenommen – wegen "Gefahr im Verzug".

Völlig zu Unrecht, wie die renommierte Gerichtssachverständige und Psychiaterin Gabriele Wörgötter meint: "Wie Frau L. in dem Gutachten beschrieben wird, ist absolut falsch. Als ich das Gutachten gelesen habe, dachte ich, da erwartet mich jetzt eine schwer kranke Frau."

Wörgötter hat Alexandra L. vier Stunden lang psychiatrisch und testpsychologisch untersucht. Ihr Befund: überdurchschnittliche Intelligenz, kein Hinweis auf psychische Erkrankungen. "Die Gutachterin hat fälschlicherweise eine psychische Krankheit konstruiert", sagt Wörgötter. Die Diagnose sei nicht nur falsch, sondern übersteige auch die Kompetenz einer Psychologin, die eine medizinische Diagnose gar nicht stellen dürfe, meint Wörgötter.

Sie legte ihre Stellung­nahme dem Gericht vor. Verlesen worden sei sie dort nicht. "Wenn zwei Gutachten so in einem Widerspruch stehen, holt man normalerweise ein drittes ein", sagt die Gerichtssachverständige. Claudia Pronay, die zuständige Richterin am Bezirksgericht Neusiedl am See, wollte dazu nicht Stellung nehmen.

In der Zwischenzeit gibt es auch einen Befund des Psychosozialen Dienstes Burgenland, der zum selben Ergebnis kommt wie Wör­götter. Wörtlich ist dort zu lesen: "Allerdings ist kein Hinweis zu finden, dass bei der Patientin jemals eine länger dauernde, sozialbeeinträchtigende psychiatrische Erkrankung vorhanden gewesen sei."