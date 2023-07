Fastnet Race 2023: Acht Segler und ein Ziel in Frankreich

Wenn sich in den Sommermonaten acht Männer aus dem Burgenland und ein Segelboot aufmachen, um in hohe See zu stechen, dann kann das zum Beispiel in einer feucht-fröhlichen Urlaubsfahrt von einem Hafenort zum anderen enden. Oder, wenn man mehr Action bevorzugt, in einem beinharten Wettkampf auf hoher See.

Für Letzteres hat sich eine Gruppe von acht Burgenländern entschieden. Das Segelteam nimmt derzeit am berühmten Rolex Fastnet Race 2023, einer der anspruchsvollsten Offshore-Regatten der Welt, teil.