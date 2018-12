Familypark erhöht Preise wegen neuer Events

Grund für die Preiserhöhung sind aufwendige Events wie zu Halloween oder der Weihnachtszauber, der am vergangenen Wochenende das Ende der diesjährigen Saison markiert hat. „Wir haben uns die Preiserhöhung gut überlegt“, sagt Pressesprecherin Lisa Wagner-Körmendi. „Wir wollten nicht, dass Jahreskarten-Besitzer bei den Events einen separaten Eintritt bezahlen müssen. Nach wie vor gilt, dass sich die Jahreskarte wie früher schon ab drei Besuchen auszahlt – und es bleibt dabei: Man kann mit nahezu allen Attraktionen so oft fahren wie man möchte.“ Die Zahl der Jahreskartenbesitzer ist im Jahr 2018 ebenfalls gestiegen. Die verkauften 28.400 Jahreskarten entsprechen einem Zuwachs von 18,3 Prozent.

Neu sind für 2019 nicht nur die Preise, auch weitere Attraktionen sind geplant. Unter anderem eine in der Themenwelt Bauernhof, bei der die Gäste so richtig herumgewirbelt werden. 2018 wurden sechs Millionen Euro in Attraktionen und die Infrastruktur investiert.

An diesem Wochenende verkauft der Familypark auch Christbäume, nämlich jene des Weihnachtszaubers. Der Verkauf findet von 10 bis 16 Uhr statt.