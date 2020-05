Familienbetrieb in 3. Generation

Ich war schon immer gerne im Geschäft und stand bei der Kassa“, sagt Ursula Traup-mann-Guttmann. Seit 2005 führt sie das Familienunternehmen, den Baumarkt Gutt-mann, in Güssing. 1933 hat ihr Großvater das Unternehmen gegründet und mit Landprodukten gehandelt, am Wochenende feiert man das 80-jährige Bestehen.

Kontinuierlich kamen über die Jahre neue Geschäftsfelder hinzu, etwa ein Reifenhandel, und verschwanden wieder, schließlich blieb man bei Baustoffen.1977 wurde vom Stadtkern in die Wienerstraße übersiedelt. Heute bietet der Familienbetrieb alles rund ums Bauen und den Garten, sowie Dekoartikel. „Mit dem Dekobereich wollen wir auch die Damenwelt ansprechen“, sagt Traupmann-Gutt-mann. Aber auch sonst hat der Baumarkt einige Vorteile gegenüber den großen Konzernen, meint die Geschäftsführerin. Den Berater kenne man per Namen und zu jedem Produkt werde Auskunft gegeben. „Es geht um die persönliche Kundenbetreuung“, sagt Traupmann-Guttmann.

Die Konkurrenz sei Ende der 1980er Jahre mit den großen Baumarktketten immer stärker geworden. Klein- und Mittelbetriebe in Familienhand wurden eine Seltenheit. Mit speziellen Angeboten und Kundenservice könne man sich behaupten. „Wir haben sehr treue Kunden, einige waren schon bei meiner Großmutter einkaufen“, sagt die Unternehmerin.

Mit Grillkursen und Dekorationskursen versucht sich der Familienbetrieb von den Großmärkten abzuheben. „Außerdem bieten wir auch antizyklisch unsere Produkte an, wie eine Schneefräse im August“, sagt die Firmenchefin, die „immer am Ball“ bleiben will.

Die neun Mitarbeiter sind alle aus der Umgebung von Güssing und teilweise schon mehr als 20 Jahre im Betrieb.

Beim 80-jährigen Jubiläum an diesem Wochenende lockt der Baumarkt mit besonderen Angeboten und einem Frühschoppen.