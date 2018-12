„Familienbande“ verkaufte 100 Kilogramm Cannabis

Eine 30-jährige Frau aus dem Bezirk Neusiedl am See führte die Ermittler auf die Spur der mehrköpfigen Tätergruppe. Sie soll Cannabis an Jugendliche verkauft haben, Einsatzgebiet der mutmaßlichen Dealer waren vorzugsweise Schulen im Bezirk Neusiedl am See. Als die Beamten der Suchtgiftgruppe davon Wind bekamen, begannen sie weitere Ermittlungen anzustellen. Zuerst im Burgenland, dann in Wien, bis ins niederösterreichische Gänserndorf.

Dort stießen die Suchtgiftfahnder schlussendlich auf die Haupttäter – eine Familie mit Mutter, Vater und Sohn aus dem Bezirk Gänserndorf. In Niederösterreich wurden nämlich die Cannabisblüten produziert, die vor Schulen im Bezirk Neusiedl am See verkauft wurden – mit durchaus professionellem Equipment, wie die von der Polizei zur Verfügung gestellten Bilder beweisen.

Im Haus wurde sogar der Stromzähler überbrückt, um den tatsächlichen Stromverbrauch der Cannabis-Produktion zu verschleiern. Laut Polizei entstand dadurch ein Schaden im mittleren fünfstelligen Eurobereich.