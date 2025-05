Falscher Sohn, falscher Polizist: Trickbetrug an Pensionistin (91)

Diesmal wurde ihr mitgeteilt, dass ihr Sohn im Krankenhaus liege und dringend Geld für eine kostspielige Behandlung benötige. Die 91-Jährige sollte Geld und Wertsachen vorbereiten – eine Frau werde sie abholen.

Am frühen Nachmittag kam es zur Übergabe vor dem Gartentor. Die Abholerin: etwa 30 bis 40 Jahre alt, 165–170 cm groß, blonder Zopf, Jeans, schwarzes Gilet, Baseballkappe. Kurz darauf rief ein unbekannter Mann an, der sich als Polizist „Kaiser“ ausgab. Er erkundigte sich, ob bereits echte Polizisten vor Ort seien, und forderte die Pensionistin auf, am Telefon zu bleiben.