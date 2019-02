Falscher Alarm: Feuerwehr wollte Schwan retten, aber der flüchtete

Am Montagmorgen wurde die Freiwillige Feuerwehr Breitenbrunn zu einer Tierrettung alarmiert. Auslöser dafür war ein Schwan, der im Seekanal festhing und sich offenbar nicht mehr selbst befreien konnte - so lautete zumindest die Annahme. Am Einsatzort angekommen, stellten die Feuerwehrmitglieder fest, dass sich der Schwan aufgrund von Treibeis nur schwer bewegen konnte.