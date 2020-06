Falsche Polizisten im Visier der Polizei

Gar nicht lustig findet man beim Landeskriminalamt das Auftreten falscher Polizisten im Bezirk Oberpullendorf. „Das ist Amtsanmaßung, die geeignet ist das Vertrauen der Bevölkerung in die Polizei zu erschüttern“, bringt es Kommandant Oberst Rainer Erhart auf den Punkt.

Drei Fälle sind derzeit amtsbekannt. Wie berichtet hielten am vergangenen Donnerstag im Gemeindegebiet von Lutzmannsburg zwei unbekannte Männer einen 62-jährigen Pensionisten mit seinem Fahrzeug an und wollten von ihm 500 Euro kassieren – der KURIER berichtete. Offensichtlich von diesem Bericht ermutigt, zeigte nun eine 38-jährige Ungarin einen ähnlichen Vorfall an, der sich bereits am 14. Dezember ereignete.

Die Frau, die mit einem Burgenländer verheiratet ist, war mit einem Pkw mit Oberpullendorfer Kennzeichen im Ortsgebiet von Unterpullendorf unterwegs. Ein silberner Pkw der Marke BMW mit Wiener Kennzeichen stoppte die Frau. Im BMW saßen zwei Männer in Zivil, die von der Frau 20 Euro für angebliches Schnellfahren kassieren wollten. Der Lenkerin kam die ganze Angelegenheit verdächtig vor und sie verweigerte die Strafzahlung. Daraufhin stiegen die beiden Männer, die gelbe Überwurf-Jacken anhatten, wieder in ihren BMW und brausten davon.