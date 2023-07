Fahrradpolizei ab sofort auch im Burgenland im Einsatz

Die Beamtinnen und Beamten werden in den Bezirken Eisenstadt, Mattersburg und Neusiedl am See den uniformierten Fahrraddienst versehen. "Sie sind f├╝r die ├ťberwachung des Stra├čenverkehrs sowie sicherheits- und kriminalpolizeiliche Aufgaben zust├Ąndig", hie├č es vom Ministerium.

"Die Verkehrssicherheit f├╝r die Menschen in unserem Land muss umfassend gew├Ąhrleistet sein", sagte Innenminister Gerhard Karner (├ľVP). Deshalb sei die Fahrradpolizei nun auf ganz ├ľsterreich ausgeweitet worden.