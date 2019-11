Fahrerflucht: Mann wurde Fingerkuppe abgetrennt

Verkehrsunfall mit Personenschaden und Fahrerflucht am Dienstagvormittag bei einer Tankstelle in Neusiedl am See. Ein 36-jähriger rumänischer Staatsbürger wollte seinen Pkw betanken und verlor dabei seine Fingerkuppe.

Der Mann hatte seinen Pkw zum Tanken abgestellt. Direkt neben ihm stand ein Klein-Lkw mit polnischem Kennzeichen, der ebenfalls Tanken wollte. Der 36-Jährige wollte in sein Fahrzeug einsteigen und öffnete die Tür. Im gleichen Augenblick fuhr der Lenker des polnischen Fahrzeugs los. Dabei wurde der Zeigefinger der linken Hand des Rumänen zwischen dem Klein-Lkw und seiner eigenen Fahrertür eingeklemmt. Dadurch wurde die Fingerkuppe abgetrennt.