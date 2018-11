Fahnenschwingen ist jetzt Kulturerbe

Es war im Frühjahr dieses Jahres, als Bürgermeister Johannes Igler die Idee hatte, das Fahnenschwingen bei der UNESCO als Vorschlag für eine Aufnahme in das immaterielle Kulturerbe zu machen. „Tradition und Brauchtum haben in Neckenmarkt ja schon immer einen fast einzigartig hohen Stellenwert. Meine Erwartungen waren groß, dass das Fahnenschwingen zum Kulturerbe ernannt wird“, sagt Igler. Seine Erwartungen haben sich erfüllt: Vor Kurzem hat die UNESCO den einzigartigen Brauch der mittelburgenländischen Gemeinde in das Verzeichnis aufgenommen (siehe Zusatzbericht). „Wir sind sehr stolz, dass unser Brauchtum gewürdigt wird und ich bin mir sicher, dass es auch den Zusammenhalt im Dorf fördert“, sagt Igler.

Die Aufrechterhaltung der Tradition im Dorf währt beinahe 400 Jahre, der Brauch geht auf die Schlacht bei Lackenbach im Jahr 1620 zurück. Mithilfe der Neckenmarkter Bauernmilizen gelang es Graf Nikolaus Esterházy damals, einen Angriff ungarischer und böhmischer Aufständischer auf das Lackenbacher Schloss abzuwehren. Zum Dank für ihren Einsatz erhielten die Bauern Land, Privilegien und – eben eine Fahne. Diese wurde später der Obhut der ledigen jungen Männer von Neckenmarkt anvertraut. Das Neckenmarkter Fahnenschwingen wird seither am „ Umgangssonntag“, dem Sonntag nach Fronleichnam, sowie bei anderen Feierlichkeiten im Dorf abgehalten.

Die Erinnerung an das historische Ereignis wird in einer modernen Perspektive pazifistisch gedeutet, und als Mahnruf gegen den Krieg gesehen, heißt es von der UNESCO.