Fahndung nach abgängigem Politiker

In der Gemeinde ist das Verschwinden des 41-Jährigen auch am vierten Tag Thema Nummer eins. Vor allem die Tatsache, dass der Bürgermeisterkandidat den Wahlantrag am Freitag bei der Wahlbehörde nicht fristgerecht (mit rund 20 minütiger Verspätung) eingereicht hat, sorgt für Spekulationen.

"Vielleicht ist es ihm peinlich, dass er die Frist versäumt hat und die SPÖ jetzt nicht bei der Wahl antreten kann und hat sich deshalb abgesetzt", mutmaßt eine Marzerin.

Auch in Resis Caféstüberl rätseln die Gäste über den Verbleib des SP-Politikers. "Er war am Wochenende noch mit seiner Familie am Musikerfest und wirkte gut gelaunt. Und am Montag war plötzlich alles anders", wundert sich eine Marzerin.

Eine andere Besucherin kann die rechtlichen Konsequenzen der verspäteten Einreichung des Wahlantrags nicht fassen: "Haben wir dann im Gemeinderat gar keine Roten mehr sitzen?"

Franz Puschitz, Josef Braunrath und Matthias Tschurl diskutieren. "Ja, das ist ein Pech für die SPÖ. Die werden sich kränken, dass sie keinen im Gemeinderat haben werden", ist zu hören.

Eine rechtliche Möglichkeit für eine Nachreichung des Wahlantrags gibt es nicht, wie Bezirkshauptmann Klaus Meszgolits erklärt.

SPÖ-Klubobmann Christian Illedits hat in der einstigen roten Hochburg für das Wochenende eine Krisensitzung einberufen. "Ich erwarte mir da von den Parteifreunden Aufklärung", sagt Illedits. Er könne sich die Sache nicht erklären. "Wir erinnern unsere Leute ständig an die Einhaltung aller Fristen. Wie kann so etwas passieren?"