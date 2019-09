Fachhochschule Burgenland: Pinkafelds Leuchtturm wird höher

Notwendig sei die Erweiterung geworden, weil man bereits an die Kapazitätsgrenzen gestoßen sei, sagt Pehm. Derzeit sind am Campus in Pinkafeld rund 100 Mitarbeiter beschäftigt und über 1.000 Studierende inskribiert. Über die vergangenen acht Jahre gerechnet ist das ein Plus von 70 Prozent, auch die Anzahl der Studiengänge hat sich von 7 auf 13 gesteigert. „Die Forschungsleistung ist in dieser Zeit sogar um das Zweieinhalbfache gestiegen“, sagt Pehm, der in den kommenden Jahren mit weiteren 200 Studierenden rechnet – vor allem im Bereich Digitalisierung und Informatik, Technik sowie im Gesundheitsbereich.