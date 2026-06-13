Extremradler fährt in 24 Stunden 111 Mal auf die „Alm“

Robert Grabner legt heuer noch eins drauf: Im Vorjahr ist der passionierte Rennradfahrer aus Eisenstadt in knapp 20 Stunden 88 Mal die Glorietteallee in seiner Heimatstadt hinaufgefahren. Die 100 Höhenmeter, die er dabei jedes Mal zurücklegte, entsprechen in Summe den 8.848 Metern des höchsten Gipfels der Erde – daher der Name „Everesting“. Am 28. Juni erfährt die Bergwertung unter verschärften Bedingungen eine Neuauflage, erzählt Grabner dem KURIER.

Dieses Mal will der 54-jährige Bankbeamte 111 Auffahrten oder 11.111 Höhenmeter in 24 Stunden abspulen. Start ist um Mitternacht. Nicht ändern werden sich die Strecke und der gute Zweck, für den der ambitionierte Hobbyradler die Strapazen auf sich nimmt.