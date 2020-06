Existenzkampf am Fischteich

Die Tiere haben aus eigener Kraft vor allem in den vergangenen zehn Jahren ihr verloren gegangenes Verbreitungsgebiet zurückerobert“, erklärt Andreas Kranz im KURIER-Gespräch. Er ist Wildökologe und beschäftigt sich seit 1986 mit den Fischottern, ihren Verbreitungsregionen und Reviergrößen.

Die Forderung der Fischer, die Bestände zu regulieren, hält er für unnötig. „Die Fischer sind in einer Hysterie und suchen einen Buhmann“, meint Kranz. „Es könnte dem Otter nicht so gut gehen, wenn es nicht so viele Fische geben würde“, sagt Kranz. Bei seinem letzten Aufenthalt an der Lafnitz im Südburgenland habe er täglich Kormorane beobachtet, die Fische gefangen haben. „Wären keine Fische dort, würde der Kormoran nicht dort jagen“, sagt der Wildökologe. Wenn die Hauptnahrungsquelle für die Fischräuber knapp wären, würden sich die Bestände nicht so erholen. „Der Otter ist der neutrale Spiegel dafür, ob es genügend Fische gibt“, sagt der Wildökologe.

Das Problem sei vor allem hausgemacht. Fische werden ausgesetzt, und diese Besatzfische seien leichte Beute für den geschickten Räuber. Auch Fischteiche würden die Otterpopulation ausufern lassen. „Es gibt unglaublich viele Teiche, dort kann der Otter aus dem Vollen schöpfen“, weiß Kranz. Da immer wieder neue Fische eingesetzt werden, ist es eine nie enden wollende Nahrungsquelle für die Tiere.