Ex-Vizelandeshauptmann Steindl über Freunde in der Politik und die besten Cocktails

In der Politik waren Sie am Ende nach 15 Jahren als Landeshauptmannstellvertreter mit sich nicht so im Reinen, oder? Der Sprung ganz nach oben blieb Ihnen verwehrt.

Als Politiker ist man Generalist, als Geschäftsführer muss man in die Tiefe gehen. Mein Abschied aus der Politik war auch ein Schlussstrich. In der Politik hat man irrsinnig viele Freunde. Erst danach kann man einschätzen, wer wirklich ein Freund ist. Um es positiv zu formulieren: Das war für mich ein irrsinnig lehrreicher Prozess.