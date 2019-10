Ex-Nationalrätin Petra Wagner und Mehrheit des FPÖ-Bezirksvorstands treten zurück

Den Wiedereinzug in den Nationalrat hat Petra Wagner verpasst, jetzt ist die Rudersdorfer Unternehmerin auch aus dem Vorstand der freiheitlichen Bezirkspartei Jennersdorf ausgeschieden. Und mit ihr gleichfünf weitere männliche Vorstandsmitglieder. Das teilte das Sextett FPÖ-Landesparteichef Hans Tschürtz vor wenigen Tagen schriftlich mit.

"In den vergangenen Wochen hat sich abgezeichnet, dass es innerparteiliche Auffassungsunterschiede bei den Funktionären im Hinblick auf die politische Arbeit der FPÖ im Bezirk gibt, die einer konstruktiven Sachpolitik im Sinne freiheitlicher Werte nicht zuträglich sind", heißt es dort. Man nehme den "offensichtlichen Wunsch" von Tschürtz "nach inhaltlicher und personeller Neuaufstellung zur Kenntnis".

Wagner, die ein Seniorenheim betreibt, wollte sich nicht näher dazu äußern, ließ aber mitteilen, sie bleibe FPÖ-Mitglied und Spitzenkandidatin der Freiheitlichen Wirtschaft ( FW) bei der Wirtschaftskammer-Wahl im kommenden März. Hans Tschürtz sagte dem KURIER, da gehe es nur um eine Meinungsverschiedenheit zwischen Bezirks- und Stadt-FPÖ in Jennersdorf. Das sei keine große Sache gewesen, eher "Larifari". Er sei mit dem Landespräsidium in den Landessüden gefahren, um die Wogen zu glätten. Leider sei Wagner nicht gekommen, aber einige der "Zurückgetretenen" würden jetzt doch bleiben. Die Nachfolge von Wagner an der Spitze der Bezirkspartei soll am 9. November geregelt werden.