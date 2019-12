EVN-Leitungsbau bei Müllendorf wirft seine Schatten voraus

Nicht nur wegen der steigenden Anforderungen an die Stromnetze der Zukunft, sondern auch wegen der oft in die Jahre gekommenen Leitungen stehen mittelfristig große Investitionen in die Versorgungsinfrastruktur an. Allein die Energie Burgenland investiert im aktuellen Geschäftsjahr 85 Millionen Euro – so wie im Vorjahr.

Auch die Energieversorger anderer Bundesländer investieren ständig, wie zum Beispiel die niederösterreichische EVN. Und das kann durchaus auch burgenländischen Boden betreffen, wie das Beispiel Müllendorf zeigt. Konkret ist die Erneuerung der 110 Kilovolt-Versorgungsleitung (kV) zwischen den Umspannwerken Wr. Neustadt und Wasenbruck geplant, ein Teil davon soll auch über das Burgenland, genauer den Müllendorfer Hotter, geführt werden. Das Projekt wurde am Donnerstag der Vorwoche in Müllendorf vorgestellt und sorgte prompt für Kritik einiger Bürger und Grundbesitzer.