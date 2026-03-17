Song Contest kommt doch nach Oberwart – als Public Viewing
Es beginnt wie so viele burgenländische Geschichten: mit einem Augenzwinkern. Und mit einer spontanen Antwort, die plötzlich weit größere Kreise zieht als gedacht. Und natürlich hat sie auch ein Happy End.
Als Johannes „JJ“ Pietsch am 17. Mai 2025 den Eurovision Song Contest gewinnt, sitzt Georg Rosner, Bürgermeister von Oberwart, beim Jazzkonzert in der Messehalle der Stadt. Vom Trubel rund um den Sieg bekommt er zunächst wenig mit.
Am nächsten Morgen stellt ein Journalist jedoch eine einfache Frage: Ob Oberwart bereit wäre, den Eurovision Song Contest 2026 auszurichten. Die spontane Antwort des Stadtchefs lautet „Ja“. Kurz darauf beginnt ein medialer Wirbel, der tagelang anhält.
Schließlich endet der Gedanke an eine Bewerbung offiziell am 20. Juni 2025. Die Messehalle ist zu klein, die Zeit zu knapp und das Budget begrenzt. Die Stadt zieht ihre Bewerbung zurück.
Ganz ohne Song-Contest-Atmosphäre bleibt Oberwart aber nicht. Die Stadtgemeinde Oberwart kündigte an, stattdessen ein Public Viewing des Eurovision Song Contest 2026 zu veranstalten.
Die Veranstaltung ist für Samstag, 16. Mai, geplant. Austragungsort ist „Die BANK“ am Hauptplatz Oberwart. Dort soll das Finale des Eurovision Song Contest gemeinsam verfolgt werden.
Bereits vor Beginn der Übertragung ist ein Warm-up vorgesehen. Laut Ankündigung soll ein unterhaltsames Rahmenprogramm mit Stargästen für Einstimmung auf den Abend sorgen.
Anschließend wird das Finale des Eurovision Song Contest 2026 gemeinsam verfolgt. Danach ist eine Party mit Fans aus der Region geplant.
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