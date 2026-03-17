Song Contest kommt doch nach Oberwart – als Public Viewing

Es beginnt wie so viele burgenländische Geschichten: mit einem Augenzwinkern. Und mit einer spontanen Antwort, die plötzlich weit größere Kreise zieht als gedacht. Und natürlich hat sie auch ein Happy End. Als Johannes „JJ“ Pietsch am 17. Mai 2025 den Eurovision Song Contest gewinnt, sitzt Georg Rosner, Bürgermeister von Oberwart, beim Jazzkonzert in der Messehalle der Stadt. Vom Trubel rund um den Sieg bekommt er zunächst wenig mit.

Am nächsten Morgen stellt ein Journalist jedoch eine einfache Frage: Ob Oberwart bereit wäre, den Eurovision Song Contest 2026 auszurichten. Die spontane Antwort des Stadtchefs lautet „Ja“. Kurz darauf beginnt ein medialer Wirbel, der tagelang anhält. Schließlich endet der Gedanke an eine Bewerbung offiziell am 20. Juni 2025. Die Messehalle ist zu klein, die Zeit zu knapp und das Budget begrenzt. Die Stadt zieht ihre Bewerbung zurück.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Kerstin Zsifkovits-Taferner Die Stadt im Südburgenland ist zu klein für den Song Contest, nicht aber für ein Public Viewing.