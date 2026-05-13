Europameisterschaft nach 27 Jahren wieder in Österreich

Von Gernot Heigl Europas beste Seniorengolfer aus 19 Ländern tragen von 31. August bis 5. September in der Golfschaukel Stegersbach ihre Europameisterschaft aus. Die feierliche Eröffnung findet am Hauptplatz statt, wo die Delegationen zu ihren Nationalhymnen einmarschieren. „Es ist das erste Mal seit 1999, dass diese Titelkämpfe wieder in Österreich stattfinden“, freut sich Robert M. Meier, Vorstandsmitglied der Österreichischen Golf-Senioren-Gesellschaft. Den Zuschlag zur Austragung des internationalen Wettstreits erhielt Stegersbach nach der erfolgreichen K&K-Trophy 2025, der KURIER berichtete.

Gespielt wird auf dem Kurs „Südburgenland“ der Golfschaukel Stegersbach. Die Anlage umfasst insgesamt 45 Löcher auf rund 190 Hektar und gilt damit als größte Golfschaukel Österreichs. Der Kurs selbst hat 18 Löcher, Par 69, und ist rund 5,4 Kilometer lang. Wertschöpfung für Region Nach Trainingsmöglichkeiten und der Besprechung der Mannschaftskapitäne trägt die Senioren-Golfelite an zwei aufeinanderfolgenden Tagen ihre Turnierrunden im Vierball-Bestball-Modus aus. Danach fallen die Entscheidungen in den Einzelbewerben. Den Abschluss bildet eine große Feier mit Abendessen und Siegerehrung.