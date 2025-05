Rätsel gelüftet: Das ist das neue Gesundheitszentrum in Stegersbach

von Gernot Heigl

Drei Stockwerke, 2.000 Quadratmeter, barrierefrei, Aufzug, edler Look, modern eingerichtet. So präsentiert sich das Gesundheitszentrum "Re-Treat" in der Thermengemeinde Stegersbach.

"Ein Ort, an dem moderne Medizin, Prävention und ganzheitliches Wohlbefinden Hand in Hand gehen", beschreibt Amir Shirazi sein Lebenswerk und gibt erstmals Einblicke in seine Pläne.