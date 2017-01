"Es tut gut, darüber zu reden"

Jana Valentina wurde nur sechs Wochen alt. Nach ihrer Geburt im Sommer kämpften die Ärzte sechs Wochen lang um ihr Leben – jedoch vergeblich. Die Tochter von Barbara Miletich und Manuel Reisner starb am 8. Juli 2016. Woran, das weiß das junge Paar bis heute nicht.

Um den Schicksalsschlag besser verarbeiten zu können, möchten die Oberpullendorfer jetzt kranken Kindern helfen. Reisner geht deshalb nach dem Motto "hike for kids" am 27. Jänner bei der "24 Stunden Burgenland Extrem Tour" (siehe Zusatzbericht) in der Halbdistanz an den Start, und sucht Unterstützer, die für jeden zurückgelegten Kilometer einen Euro spenden. Auch geringere Pauschalbeträge sind willkommen. Die Spenden gehen an die St. Anna Kinderkrebsforschung.

Foto: /Privat

2016 sollte eigentlich das Jahr des jungen Paares werden. Zuerst der Heiratsantrag, dann das lang ersehnte Wunschkind. Nach einer bis dahin komplikationsfreien Schwangerschaft musste das Baby aber plötzlich per Notkaiserschnitt geholt werden, die Herztöne machten den Ärzten Sorgen.

Die Geburt hatten Mama und Baby gut überstanden, anfangs schien alles in Ordnung zu sein. Weil Jana Valentina aber immer schwächer wurde und schlechte Blutwerte hatte, wurden Mutter und Kind vom Krankenhaus Oberpullendorf nach Wiener Neustadt und schließlich auf die Kinderintensivstation ins Wiener AKH verlegt. "Die Ärzte haben nichts gefunden und wussten nicht, was sie tun sollen", erzählt Reisner.

Am 28. Juni wurde ihre Tochter im Spital getauft. "Wir haben das nicht als Nottaufe gesehen. Sie hat gekämpft wie eine Löwin, wir haben so gehofft und gebetet, dass sie überlebt", erzählt das Paar. Zehn Tage nach der Taufe ist ihr Baby gestorben. Für die Eltern ist eine Welt zusammengebrochen: "Du fragst dich, was du verbrochen hast bzw. ob es wirklich einen Gott gibt." Bis heute fällt es den beiden schwer, das Geschehene in Worte zu fassen. Jeden Tag besuchen sie das Grab. "Es tut gut, wenn wir darüber sprechen können. Unsere Familie gibt uns großen Rückhalt", erklärt Barbara Miletich. Aus Angst über das Thema zu sprechen, würden einige Bekannte den Kontakt zu ihnen meiden , "das ist sehr schade", sagt Reisner.

Langes Warten

Komplett mit dem Tod ihrer Tochter abzuschließen sei noch lange nicht möglich. Auch deshalb nicht, weil sie bis heute nicht wissen woran ihr Kind gestorben ist. "Wir warten auf die Befunde, um endlich zu wissen, welche Krankheit uns unser Kind genommen hat", sagt Barbara. In der Zwischenzeit will sich das Paar für andere Kinder einsetzen. "Wir haben im AKH viele Eltern mit kranken Kinder gesehen und wissen selbst, wie schwer das ist. Deshalb möchte ich bei der Burgenland Extrem Tour Spenden sammeln", so Reisner. Wer ihn unterstützen möchte, schreibt ein eMail an hikeforkids@gmail.com.

Spenden:St. Anna Krebsforschung:AT75 4300 0414 5050 2004; Volksbank Wien , Kennwort: "hikeforkids"