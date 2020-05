Es muss nicht immer Granit sein

"Wer keine traditionelle Einfassung der Grabstelle mit Steinelementen will, kann sich in einem Wiesengrab bestatten lassen", erläutert Amtsleiter Franz Drobits die künftigen Möglichkeiten in Rotenturm. Lediglich ein Grabstein oder ein Kreuz markiert die letzte Ruhestätte. Rundherum befindet sich Wiesenfläche, die von der Gemeinde betreut wird. Die Nachfrage hält sich derzeit in Rotenturm in Grenzen, bisher gibt es noch kein Wiesengrab. Im Gegensatz zu Oberwart, wo es bereits zahlreiche solcher Grabstellen gibt. Man wolle aber den Menschen die Möglichkeit bieten, sich auch auf diese Weise bestatten zu lassen, so Drobits. Ein entsprechender Beschluss wurde vom Gemeinderat gefasst. Die geänderte Friedhofsverordnung wurde auch schon von der Bezirkshauptmannschaft abgesegnet.



Zusätzlich wurde auch ein eigener Bereich für Urnenbestattungen ausgewiesen. Dort wird man auf sogenannten Urnensäulen die Asche der Verstorbenen bestatten können.