Wiener Erzrivalen: „Manchmal übertreib’ ich ein bisserl“

Bei der Umsetzung seines Herzenswunsches kam dem Rapidler sozusagen das Schicksal zu Hilfe. „Ich hatte einen Algenbefall an der Fassade und hätte sie sowieso neu machen müssen“, erzählt er. Seine Familie sei mittlerweile zwar weitgehend „bekehrt“, mitunter stehe sie seiner Aufopferung für den Verein aber noch skeptisch gegenüber. „Manchmal übertreib’ ich schon ein bisserl“, gibt sich Takacs auch durchaus schuldbewusst.

Im Haus sei er mit all seinen Fanartikeln – und davon besitzt der Südburgenländer wahrlich eine beeindruckende Sammlung – bereits in ein eigenes Zimmer ausgewandert. „Das war der Wunsch meiner Frau“, schmunzelt er. Aber der neue Swimmingpool, an dem er gerade fleißig arbeitet, sollte dann doch noch eine grün-weiße Umrandung erhalten, hofft er auf familiäres Verständnis. „Lieber wäre mir noch das Vereinslogo am Grund, damit man es aus der Luft sieht, wenn man mit dem Flugzeug darüber fliegt.“