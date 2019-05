Erstes dreisprachiges Pflegeheim schafft 100 neue Jobs

Altenpflege ist im Burgenland ein wichtiges Thema. Doch in den drei südlichen Bezirken ist laut der Pflegeplatzbörse des Landes derzeit nur ein Bett für Langzeitpflege – in Strem – frei. Eine Verbesserung der Situation soll der Ende März präsentierte burgenländische „Zukunftsplan Pflege“ bringen.

Dazu sollen bestehende Einrichtungen ausgebaut und auch drei neue Altenwohn- und Pflegeheime errichtet werden. Eines davon in Schandorf, Bezirk Oberwart. „Ich betreibe schon seit sieben Jahren die Initiative für eine Pflegeeinrichtung, wie es schon meine Vorgänger gemacht haben“, sagt Schandorfs Bürgermeister Werner Gabriel, SPÖ. Die 270-Einwohner-Gemeinde an der Grenze zu Ungarn, hat seit Jahren mit Abwanderung zu kämpfen. „Wir haben eine überalterte Gesellschaft und mit dieser Einrichtung können wir nicht nur im sozialen, sondern auch im wirtschaftlichen Bereich wieder Fuß fassen“, meint Gabriel. Das neue Altenwohn- und Pflegeheim soll rund hundert Arbeitsplätze in die Region bringen.