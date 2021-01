Erstes Auslandswerk von Ritter Sport steht im Burgenland

Der Übergang war nahtlos, als Ritter Sport am Freitag die Produktion im früheren Mars-Werk in Breitenbrunn aufgenommen hat. Denn vom Band gelaufen ist zunächst ein Mars-Produkt: Das 1912 gegründete deutsche Unternehmen Alfred Ritter GmbH & Co. KG mit aktuell rund 1.600 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von zuletzt 480 Millionen Euro hat von Mars Austria nicht nur das Produktionswerk in der Seegemeinde erworben, sondern auch die Marke Amicelli – samt dazugehörigen Maschinen.

Für die quadratischen Ritter-Sport-Produkte werden die Anlagen derzeit vom Stammsitz des Familienbetriebs in Waldenbuch in Baden-Württemberg ins Burgenland verlagert.

Als Mars Austria im Oktober 2019 bekannt gab, das seit 1973 in Breitenbrunn bestehende Schoko-Werk zu schließen, saß der Schock nicht nur bei den 110 Mitarbeitern tief, sondern auch in der Gemeindestube.

Umso erleichterter reagierte Bürgermeister Helmut Hareter (SPÖ), der gemeinsam mit dem aus Deutschland angereisten Vorstand von Ritter Sport und Werksleiter Michael Bock am Freitag den Neustart erlebte. „Ich freue mich riesig“, sagte Hareter zum KURIER und er zollte den neuen Eigentümern auch ein dickes Lob: „Das hat perfekt funktioniert, die Verantwortlichen von Ritter Sport haben bisher alle Zusagen auf Punkt und Beistrich eingehalten“.