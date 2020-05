Erster Wochenmarkt nach dem Lockdown

Sonnenschein, ein wenig Wind, eigentlich bestes Marktwetter an diesem Mittwoch in Oberwart. Nach mehrwöchiger Pause haben sich die Standler wieder an der Hauptstraße postiert und bieten ihre Waren feil. Eine Frau kauft Gemüse, sie trägt eine Mund-Nasen-Schutzmaske, wie fast alle Besucher des Wochenmarkts. Sie sei froh, wieder hier einkaufen zu können, sagt sie.