Erster Tunnel des Landes hat Folgen

Der Bau der Schnellstraße S7 bringt für das Burgenland eine Premiere – die ersten Tunnel des Landes. Sowohl bei Rudersdorf (Länge 2,9 Kilometer) als auch bei Königsdorf (630 Meter) ist ein solcher geplant (siehe Grafik oben). Die Bauarbeiten dafür sollen in Rudersdorf bereits im Jänner beginnen, der Tunnelaushub ist für Ende Frühjahr/Anfang Sommer vorgesehen. Ein Kilometer des Tunnels wird in offener, 1,9 Kilometer in bergmännischer Bauweise ausgeführt.

Das stellt aufgrund des lockeren Gesteins nicht nur die Planer der Asfinag vor eine enorme Herausforderung, sondern auch die Freiwilligen Feuerwehren des Bezirks. Diese benötigen nämlich eine Zusatzausbildung, um auf die möglichen Einsatzszenarien bestmöglicht vorbereitet zu sein. Bezirksfeuerwehrkommandant-Stellvertreter Sven Karner arbeitet bereits seit mehreren Jahren an einem Konzept dafür. Unlängst war er gemeinsam mit drei Kollegen bei einem Tunnel-Intensiv-Training in der Schweiz. Voraussetzung dafür war ein zweitägiger Vorbereitungskurs in der Landesfeuerwehrschule Oberösterreich.