Erinnerung an die „Sieben jüdischen Gemeinden“

Dass „eine groß angelegte wissenschaftliche Gesamtdarstellung der Geschichte der Juden im Burgenland ohne temporäre und regionale Einschränkungen immer noch fehlt“, sei schlicht „beschämend“, urteilte Johannes Reiss, früherer Leiter des Österreichischen Jüdischen Museums in Eisenstadt, im Jahr 2021. Diese Lücke zu schließen, hat Margaretha Kopeinig mit ihrem nun vorgelegten Band „Jüdisches Burgenland – Begegnungen mit einer zerstörten Kultur“ gar nicht im Sinn. Dennoch sind ihre Porträts der ehemaligen Sieben jüdischen Gemeinden (Schewa Kehillot) eine lohnende Lektüre.

Die langjährige KURIER-Redakteurin und Brüssel-Korrespondentin, die seit einigen Jahren freie Journalistin und Autorin ist, skizziert in kompakter Form Leben und Persönlichkeiten der jüdischen Gemeinden in Eisenstadt, Mattersburg, Kittsee, Frauenkirchen, Kobersdorf, Lackenbach und Deutschkreutz. Die ab 1670 unter dem Schutz der Fürsten Esterhazy gegründeten „Sieben Gemeinden“ ermöglichten der jüdischen Bevölkerung mehr als 250 Jahre lang ein weitgehend autonomes und sicheres Leben mit „eigenem Unterrichtswesen, unabhängiger Gerichtsbarkeit und koscheren Geschäften“. Während Juden in Eisenstadt am Unterberg in einem eigenen Viertel lebten, dessen Zugang am Schabbat mit einer schweren Eisenkette versperrt wurde, lebten Juden in Kittsee „inmitten der christlichen Bevölkerung“.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Kurier/Kurier/Michaela Bruckberger Autorin Margaretha Kopeinig

Hartes Burgenland Provinziell war das Leben in keiner der Sieben Gemeinden. Hier wirkten europaweit anerkannte Rabbiner und Talmud-Interpreten und hierher kamen auf Einladung jüdischer Bildungsbürger Literaten wie Hugo von Hofmannsthal oder Franz Werfel. Zu verdanken war das Menschen wie Alexander „Sándor“ Wolf, der als Weinhändler zu Wohlstand kam und sein Geld als Mäzen und Kunstsammler wieder ausgab.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Orovits Thomas Margaretha Kopeinig: „Jüdisches Burgenland“, Czernin Verlag, 170 Seiten, 23 Euro

Auf den gebürtigen Eisenstädter geht die Gründung des Landesmuseums im Jahr 1926 zurück, nach dem „Anschluss“ Österreichs an Hitlerdeutschland im März 1938 wurde er von der örtlichen Gestapo verhaftet und musste „freiwillig“ auf Kunstsammlung und Vermögen verzichten. Anfang 1946 starb er in Haifa.