Erhöhte Brandgefahr während Hitze: Feuerwehr mahnt zur Vorsicht

„Vegetationsbrände können sich bei trockenen Bedingungen und Wind schnell ausbreiten und große Flächen in kurzer Zeit zerstören“, erklärt Martin Mittnecker, Leiter der Brandverhütungsstelle. Das Burgenland habe in den vergangenen Jahren bereits einen massiven Zuwachs an solchen Bränden verzeichnet.

Feuerquellen oft vermeidbar

In ihrer Warnung appelliert die Feuerwehr eindringlich an die Eigenverantwortung der Bevölkerung. Besonders gefährlich sind demnach offenes Feuer wie Lagerfeuer oder Grillstellen in Waldnähe, das Rauchen im Forstgebiet, aber auch achtlos aus dem Auto geworfene Zigarettenstummel.