Flammeninferno im Ortskern: Blitz trifft Heimathaus Stinatz

Es war ein lauter Knall während eines aufziehenden Gewitters, der mehreren Zeugen in Erinnerung blieb. Kurz darauf stand das Heimathaus im Ortszentrum von Stinatz in Flammen. Der verheerende Großbrand, der sich am Sonntagabend, 1. Juni, gegen 21:18 Uhr entfaltete, zerstörte zwei historische, denkmalgeschützte Gebäude vollständig.

Die Ursache dürfte ein Blitzeinschlag gewesen sein – die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.