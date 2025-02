Feuerwehr im Dauereinsatz: Hochwasser verdoppelte Einsatzzahlen

Einsatzzahlen 2024

13.795 Einsätze - 37 Einsätze pro Tag

Rund 235.000 geleistete Einsatzstunden

Über 83.000 eingesetzte FW-Mitglieder

702 Menschen gerettet / aus Notlagen befreit



Anzahl der Feuerwehren

308 Freiwillige Feuerwehren und sechs Betriebsfeuerwehren in 45 Feuerwehrabschnitten in den neun Feuerwehrbezirken



Zahl der Mitglieder

13.818 aktive Mitglieder

2.249 Mitglieder bei der Feuerwehrjugend

1.196 Reservisten

277 Feuerwehr-Kids

Insgesamt 18.239 Mitglieder (Vgl. 2023: 18.016 Mitglieder)



Förderungen für Infrastruktur und Anschaffungen 2024

11 Feuerwehrhäuser 635.937,77 Euro

62 Fahrzeuge 2,036.850,23 Euro

16 Sonderbeschaffungen 6,369.772,75 Euro

140 Kleingeräte 406.344,41 Euro

Bekleidung (145 Anschaffungen) 129.745,00 Euro

Gesamt 9.578.650,16 Euro



Lehrgangszahlen 2024

Insgesamt 8.509 Personen in 57 Lehrgangstypen mit insgesamt 108.141 Ausbildungsstunden



Ankauf Einsatzmittel

Vollelektrische Drehleiter

17 Stück Wechselladerfahrzeuge

TLFBA1000 für die Landesfeuerwehrschule

10 Stück Teleskopladerfahrzeuge

Vollelektrisches Tanklöschfahrzeug eTLF2000 für die Landesfeuerwehrschule

10 Stück Tiefladeanhänger

26 Stück Stromanhänger

2 Stück Löschunterstützungsfahrzeuge (LUF)