Akkus und Messies ließen Zahl der Gebäudebrände steigen

" Akkus sind eine Ursache für den Anstieg an Bränden", auch das " Messietum ", wie Martin Mittnecker , Leiter der Brandverhütungsstelle im Landesfeuerwehrverband, am Dienstag erklärte. Rauchwarnmelder können zwar keine Brände verhindern, retten aber Leben, betonte er.

Insgesamt belief sich die Zahl der Brandeinsätze der burgenländischen Feuerwehren auf 1.303, eine Steigerung um sechs Prozent. Der prozentuell stärkste Anstieg entfiel mit einem Plus von zwölf Prozent auf Einsätze bei Wohngebäuden. In Österreich (exklusive Vorarlberg) sank die Zahl der Brandeinsätze bei Wohngebäuden um fünf Prozent auf 7.096.

Rauchwarnmelder sind in Österreich seit 2008 bei Neubauten verpflichtend. Eine Nachrüstpflicht gibt es nur in Kärnten, so Mittnecker. Ein solcher würde in jeden Aufenthaltsraum gehören. Auch Feuerlöscher sollten in Wohnhäusern und Einfamilienhäusern leicht zugänglich sein. "Akkus sind eine Ursache für den Anstieg an Bränden. Auch eine starke Unordnung oder Unsauberkeit führt verstärkt zu Bränden", verwies Mittnecker auf das "Messietum". Akkus betreffen sämtliche Geräte von Handys bis hin zu E-Scootern und E-Bikes.

Rauchwarnmelder gibt Zeit fürs Löschen oder Flüchten

"Die meisten Brandopfer sterben nicht durch die Flammen, sondern den giftigen Rauch", warnt Kaltenegger. Ein Rauchwarnmelder gebe die nötige Zeit, dass man flüchtet oder einen kleinen Brand sogar selbst löschen kann. "Beschaffen Sie sich bitte einen Rauchwarnmelder. Haben Sie bitte einen Feuerlöscher zuhause nahe den Orten, wo es leicht brennt. Offenes Feuer und heißes Öl niemals unbeobachtet lassen und Fluchtwege freihalten", appelliert Kaltenegger. Auch die Notrufnummer der Feuerwehr - 122 - sollte man sich merken.