Elektrischer Defekt war Ursache für Millionenbrand eines Hotels

Ein elektrischer Defekt in einem Gästezimmer hat laut Gutachten eines Sachverständigen den Brand im Hotel in Vorderstoder in der Nacht auf Samstag ausgelöst. Der Schaden dürfte nach ersten Schätzungen in Millionenhöhe liegen.

Welches Gerät in dem Zimmer im zweiten Obergeschoß in Flammen aufgegangen ist, konnte nicht gesagt werden. Das Feuer breitete sich bald auf den darüber liegenden Dachstuhl aus. Die Brandmelder schlugen an, wodurch der Hotelbetreiber die Rettungskette in Gang setzte.